В своей вариации богача Евгений Клопотенко использовал не все пять видов мяса, остановив выбор только на сале и говядине.

Бограч – це улюблена страва закарпатських господинь. Він дуже ситний, адже поєднує різні види м'яса, сало, багато видів овочів і копчену паприку. Найсмачніше він виходить у казанці на відкритому вогні, а в кінці приготування ще й можна замочити у блюді поліно з багаття, щоб посилити аромат та смак серпанку.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів у Youtube, як приготувати цю страву.

Відомий шеф закликає не боятися експериментів. Якщо на вашій поличці знайдуться кмин та суміші свіжозмелених перців, то вони ідеально доповнять страву. У своїй варіації бограча Євген Клопотенко використав не всі п'ять видів м'яса, зупинивши вибір лише на салі та яловичині.

Інгрідієнти

50 г жиру

800 г яловичини (лопатка чи задня частина)

500 г картоплі

2 томати

2 солодких перцю

1-2 цибулини ріпчасті

10 г перцю чилі

1 год. л. перець

1 ч. л. копченої паприки

сіль та перець за смаком

1. Почати Євген Клопотенко радить із сала. Його потрібно нарізати невеликими кубиками, а потім обсмажити на маленькому вогні, поки|доки| жир не розтопиться.

2. Далі можна переходити до яловичини чи іншого м'яса. Його потрібно різати чималими порційними шматками, а потім відправити на сковороду до сала. Обсмажити все м'ясо до золотої скоринки, періодично помішуючи.

3. Тепер можна перейти до підготовки овочів. Почнемо з картоплі. Якщо картопля молода і дрібна, то можна взагалі не різати. Якщо картопля велика, наріж крупними кубиками і додай до м'яса.

4. Томати наріж великими кубиками. Час для перцю. Його слід помити та видалити серцевину з насінням, а потім нарізати великими кубиками. Колір перцю не має значення. Відразу можна нарізати слайсами та перець чилі.

5. Залишається розібратися з цибулею. Його потрібно розрізати на чотири великі частини. Коли всі овочі будуть нарізані, залишиться додати їх у сковороду з м'ясом та картоплею.

6.Одразу після того, як ти додаси овочі, всип у майбутній бограч по чайній ложці копченої та звичайної паприки.

7.Тепер залишається залити бограч водою. Її кількість безпосередньо залежить від твоїх уподобань. Варити бограч треба до готовності картоплі на невеликому вогні. Важливо: під час приготування обов'язково накрийте кришкою. Бограч особливо добрий, коли він свіжоприготовлений, тому одразу можна кликати до столу.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.