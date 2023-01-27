В своей вариации богача Евгений Клопотенко использовал не все пять видов мяса, остановив выбор только на сале и говядине.

Бограч — это любимое блюдо закарпатских хозяек. Он очень сытный, ведь сочетает в себе разные виды мяса, сало, много видов овощей и копченую паприку. Вкуснее всего он выходит в казанке на открытом огне, а в конце приготовления еще и можно замочить в блюде полено из костра, чтобы усилить аромат и вкус дымка.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал в Youtube, как приготовить это блюдо.

Известный шеф призывает не бояться экспериментов. Если на вашей полочке найдутся тмин и смеси свежесмолотых перцев, то они идеально дополнят блюдо. В своей вариации богача Евгений Клопотенко использовал не все пять видов мяса, остановив выбор только на сале и говядине.

Ингредиенты

50 г сала

800 г говядины (лопатка или задняя часть)

500 г картофеля

2 томата

2 сладких перца

1-2 луковицы репчатые

10 г перца чили

1 ч. л. паприки

1 ч. л. копченой паприки

соль и перец по вкусу

1.Начать Евгений Клопотенко советует из сала. Его нужно нарезать небольшими кубиками, а затем обжарить на маленьком огне, пока жир не растопится.

2. Далее можно переходить к говядине или другому мясу. Его нужно резать достаточно большими порционными кусками, а затем отправить на сковороду к салу. Обжарь все мясо до золотой корочки, периодически помешивая.

3. Теперь можно перейти к подготовке овощей. Начнём с картофеля. Если картофель молодой и мелкий, то можно вообще не резать. Если картофель большой, нарежь крупными кубиками и добавь к мясу.

4. Томаты нарежь крупными кубиками. Время для перца. Его следует помыть и удалить сердцевину с семенами, а затем нарезать большими кубиками. Цвет перца не имеет значения. Сразу можно нарезать слайсами и перец чили.

5.Остается разобраться с луком. Его нужно разрезать на четыре крупные части. Когда все овощи будут нарезаны, останется добавить их в сковороду с мясом и картофелем.

6.Сразу после того, как ты добавишь овощи, всыпь в будущий бограч по чайной ложке копченой и обычной паприки.

7.Теперь остается залить бограч водой. Ее количество напрямую зависит от твоих предпочтений. Варить бограч нужно до готовности картофеля на маленьком огне. Важно: во время приготовления обязательно накрой блюдо крышкой. Бограч особенно хорош, когда он свежеприготовленный, поэтому сразу можно звать к столу.

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