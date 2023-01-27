Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. А нещодавно стало відомо, що в Україні покажуть шоу Є питання. На проекті дві сім'ї мають вгадувати відповіді людей на популярні питання. Як виявилося, Леся стала новою телеведучою проекту. І Нікітюк поділилася кадрами, де показала новий образ, де буде на проекті.

"Ви так чекали. Є питання?" - написала зірка під кадрами.

Фанати, включаючи Володимира Ярославського, Гришу Решетника, Надю Дорофєєву, Христину Решетник, Олю Цибульську, Мішель Андраде та Ілону Гвоздєву, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Треба брати Лесю до Ліверпуля в ролі ведучої Євробачення 2023";

"Красуня неймовірна, прекрасна .... вітаю з прем'єрою !!!";

"Без макіяжу виглядаєш краще!!";

"Це зйомки Холостячки?".

Нагадаємо, розгніваною Нікітюк довелося терміново перервати зйомки .

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у салоні краси чесно показала, чим можна безпечно омолодитися.

Також Politeka писала, що Нікітюк виклала урок українкам, як виглядати спокусливо в костюмі.



