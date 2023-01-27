Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. А недавно стало известно, что в Украине покажут шоу "Есть вопросы". На проекте две семьи должны должны угадывать ответы людей на популярные вопросы. Как оказалось, Леся стала новой телеведущей проекта. И Никитюк поделилась кадрами, где показала новый образ, в котором будет на проекте.

"Вы так ждали. Есть вопросы?", - написала звезда под кадрами.

Фанаты, включая Владимира Ярославского, Гришу Решетника, Надю Дорофееву, Кристину Решетник, Олю Цибульскую, Мишель Андраде и Илону Гвоздеву, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Надо брать Лесю в Ливерпуль в роли ведущей Евровидения 2023";

"Красавица невероятная, прекрасная.... поздравляю с премьерой!!!";

"Без макияжа выглядишь лучше!!";

"Это съемки Холостячки?".

Напомним, разгневанной Никитюк пришлось срочно прервать съемки

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