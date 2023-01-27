Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. А недавно стало известно, что в Украине покажут шоу "Есть вопросы". На проекте две семьи должны должны угадывать ответы людей на популярные вопросы. Как оказалось, Леся стала новой телеведущей проекта. И Никитюк поделилась кадрами, где показала новый образ, в котором будет на проекте.
"Вы так ждали. Есть вопросы?", - написала звезда под кадрами.
Фанаты, включая Владимира Ярославского, Гришу Решетника, Надю Дорофееву, Кристину Решетник, Олю Цибульскую, Мишель Андраде и Илону Гвоздеву, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Надо брать Лесю в Ливерпуль в роли ведущей Евровидения 2023";
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Звезда "1+1" Падалко показала, как германские танки не на шутку разозлили пропагандистов: "А что с лицом?"
"Леопардовое тебе не идет": Остапчук присоединился к известному флэш-мобу, но украинцы не оценили
В Киеве гремят взрывы: появились подробности и фото с места
Жизнь молодого человека оборвалась на глазах у любимой: раскрыты обстоятельства трагедии
"Красавица невероятная, прекрасная.... поздравляю с премьерой!!!";
"Без макияжа выглядишь лучше!!";
"Это съемки Холостячки?".
Напомним, разгневанной Никитюк пришлось срочно прервать съемки
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в салоне красоты честно показала, чем можно безопасно омолодиться
Также Politeka писала, что Никитюк преподала урок украинкам, как выглядеть соблазнительно в костюме