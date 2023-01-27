Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома російська співачка з України. Знаменитість при цьому часто критикують, оскільки зірка практично нічого не говорить про трагедію на Батьківщині. Не забуває артистка і про Інстаграм, де цього разу поділилася прем'єрою.
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Всі ми шукаємо дорогоцінний плід любові, але лише деякі здатні знайти і відчути його.
Наші серця можуть бути розбиті на тисячі уламків під час цього пошуку.
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Але тільки пройшовши цей шлях, ми по-справжньому розуміємо: кохання, яке ми шукали, було не зовні, а всередині нас.
Я запрошую вас вирушити зі мною в цю Подорож почуттів…", - написала Лорак.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі:
"Фігня цілковита, невже зовсім смаку не залишилося співати таку каламут?!";
"Ні слова після Дніпра...";
"Чому не українською?".
Нагадаємо, запроданка Лорак у розтягнутій кофті та окулярах вийшла на зв'язок і розповіла про збір коштів
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