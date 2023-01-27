Співачка Ані Лорак презентувала нову роботу, але знову натрапила на критику від українців.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак – відома російська співачка з України. Знаменитість при цьому часто критикують, оскільки зірка практично нічого не говорить про трагедію на Батьківщині. Не забуває артистка і про Інстаграм, де цього разу поділилася прем'єрою.

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Всі ми шукаємо дорогоцінний плід любові, але лише деякі здатні знайти і відчути його.

Наші серця можуть бути розбиті на тисячі уламків під час цього пошуку.

Але тільки пройшовши цей шлях, ми по-справжньому розуміємо: кохання, яке ми шукали, було не зовні, а всередині нас.

Я запрошую вас вирушити зі мною в цю Подорож почуттів…", - написала Лорак.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі:

"Фігня цілковита, невже зовсім смаку не залишилося співати таку каламут?!";

"Ні слова після Дніпра...";

"Чому не українською?".

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