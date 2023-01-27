Певица Ани Лорак презентовала новую работу, но снова нарвалась на критику от украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная российская певица из Украины. Знаменитость при этом часто критикуют, так как звезда практически ничего не говорит о трагедии на Родине. Не забывает артистка и об Инстаграм, где в этот раз поделилась премьерой.

"Я запускаю «Обратный отсчёт»! Первый сингл из нового альбома «Остров» уже доступен на всех площадках!

Все мы ищем драгоценный плод любви, но лишь немногие способны найти и почувствовать его.

Наши сердца могут быть разбиты на тысячи осколков в ходе этого поиска.

Но только пройдя этот путь, мы по-настоящему понимаем: любовь, которую мы искали, была не снаружи, а внутри нас.

Я приглашаю вас отправиться со мной в это Путешествие чувств…", - написала Лорак.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фигня полнейшая , неужели совсем вкуса не осталось петь такую мутотень?!";

"Ни слова после Днепра …";

"Почему не на украинском?".

Напомним, запроданка Лорак в растянутой кофте и очках вышла на связь и рассказала о сборе средств

А еще Politeka сообщала, что Лорак после новогоднего обстрела внезапно вспомнила про брата и заговорила на украинском

Также Politeka писала, что Осадчая заговорила о предательнице Лорак, которая выбрала жизнь на россии



