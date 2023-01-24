Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, снова вышла на связь с поклонниками.
В своем Instagram звезда опубликовала сторис, в котором рассказала о своем мини-концерте и сборе средств. Как видно, звезда запечатлена в каком-то странном месте. Перед камерой она появилась в темной растянутой кофте, на ее голове черная кепка, из-под нее волосы торчат в разные стороны, а на лице неожиданно появились очки.
В сторис Лорак рассказывает о своем концерте, на котором она будет собирать деньги: "Дорогие друзья, с огромным удовольствие хочу пригласить вас на свой мини акустический концерт, который произойдет завтра в прямом эфире. Это будет благотворительный концерт, и у вас будет возможность помочь людям, которые нуждаются. Так что увидимся завтра".
Примечательно, что запроданка не раскрыла деталей, каким людям она собралась помогать, и что это за сбор средств.
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