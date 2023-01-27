Актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя", показала, у кого успадкувала таку красу.

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко – відома актриса з України, яка прославилася на Заході. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де цього разу показала, від кого успадкувала таку красу, поділившись фото.

"З днем ​​народження, матусю!!! Залишайся завжди такою ж молодою та енергійною. Ми тебе любимо", - написала Ольга у публікації, де показала свою маму.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаємо Марину Віталіївну - найкрасивішу вчительку нашої школи";

"Вітаємо з днем ​​народження Твою маму, була у нас вчителькою у 18 школі в Бердянську! Довгих років пані Марині!)!! Будьте щасливі дівчата";

"А іншої фотографії не знайшлося? Адже ви з України і завжди підтримуєте свою Батьківщину, особливо в цей жахливий час війни з окупантами-росіянами. А фото мами виставили в російському кокошнику та костюмі????";

"Дорога Ольга! Я думаю, що Твоя Мама, це дуже, дуже розумна жінка!"

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко у прозорій сукні заворожила кожним вигином.

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