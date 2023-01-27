Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная актриса из Украины, которая прославилась на Западе. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз показала, от кого унаследовала такую красоту, поделившись фото.
"С днём рождения, мамочка!!! Оставайся всегда такой же молодой и энергичной. Мы тебя любим", - написала Ольга в публикации, где показала свою маму.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Поздравляем Марину Витальевну - самую красивую учительницу нашей школы";
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"Поздравляем с днем рождения Твою маму, была у нас учительницей в 18 школе в Бердянске! Долгих лет пани Марине!)!! Будьте счастливы девушки";
"А другой фотографии не нашлось? Вы ведь из Украины и всегда поддерживаете свою Родину, особенно в это ужасное время войны с оккупантами-россиянами. А фото мамы выставили в российском кокошнике и костюме????";
"Дорогая Ольга! Я думаю, что Твоя Мама, это очень, очень умная женщина!".
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