Актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", показала, у кого унаследовала такую красоту.

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная актриса из Украины, которая прославилась на Западе. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз показала, от кого унаследовала такую красоту, поделившись фото.

"С днём рождения, мамочка!!! Оставайся всегда такой же молодой и энергичной. Мы тебя любим", - написала Ольга в публикации, где показала свою маму.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляем Марину Витальевну - самую красивую учительницу нашей школы";

"Поздравляем с днем рождения Твою маму, была у нас учительницей в 18 школе в Бердянске! Долгих лет пани Марине!)!! Будьте счастливы девушки";

"А другой фотографии не нашлось? Вы ведь из Украины и всегда поддерживаете свою Родину, особенно в это ужасное время войны с оккупантами-россиянами. А фото мамы выставили в российском кокошнике и костюме????";

"Дорогая Ольга! Я думаю, что Твоя Мама, это очень, очень умная женщина!".

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