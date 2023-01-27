Телеведуча Маша Єфросиніна відповіла хейтерам, які розкритикували зірку через її фонд.

Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Маша зайнялася фундацією, допомагаючи українцям. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити із фанатами.

"То про що, як не про війну?" - написала зірка.

"Як сорочку організувала на фонді і скільки вже вивела?", - запитав фанат.

Зірка без звуку відповіла, найімовірніше, нецензурне.

А до цього Маша розповіла про своє дитинство.

"З дитинства вони сформували в мені непохитні правила:

- Приймай рішення про своє життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію.

- Роби добро і кидай його у воду. Очікування подяки може призвести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.

- Ціни людей, з якими працюєш - життя не любить ієрархію у відносинах - воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де і ким завтра», – написала Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, як статус однієї людини вплинув на їхні стосунки.

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.

А ще Politeka писала, що Єфросиніна із яскравим макіяжем спровокувала суперечки серед українок