Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Маша зайнялася фундацією, допомагаючи українцям. Не забуває Єфросиніна і про Інстаграм, де цього разу вирішила поговорити із фанатами.
"То про що, як не про війну?" - написала зірка.
"Як сорочку організувала на фонді і скільки вже вивела?", - запитав фанат.
Зірка без звуку відповіла, найімовірніше, нецензурне.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Життя українки обірвалося після сеансу масажу: підозрюваній винесли вердикт
"Одна з найкращих": Резніков заінтригував хорошими новинами і показав фото
"Леопардове тобі не личить": Остапчук приєднався до відомого флеш-мобу, але українці не оцінили
"Ердоган покарає за це": росіяни спалили судно під прапором Туреччини, з'явилися кадри
А до цього Маша розповіла про своє дитинство.
"З дитинства вони сформували в мені непохитні правила:
- Приймай рішення про своє життя, спираючись лише на особисту логіку та інтуїцію.
- Роби добро і кидай його у воду. Очікування подяки може призвести до розчарування та втрати правильних орієнтирів.
- Ціни людей, з якими працюєш - життя не любить ієрархію у відносинах - воно для того надто непередбачуване. Ти ніколи не знаєш, де і ким завтра», – написала Маша.
Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, як статус однієї людини вплинув на їхні стосунки.
Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розставання.
А ще Politeka писала, що Єфросиніна із яскравим макіяжем спровокувала суперечки серед українок