Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Маша занялась фондом, помогая украинцам. Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где в этот раз решила поговорить с фанатами.
"То про что, как не про войну?", - написала звезда.
"Как кубышку организовала на фонде и сколько уже вывела?", - спросил фанат.
Звезда без звука ответила, скорее всего, нецензурное.
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А до этого Маша рассказала о своем детстве.
"С детства они сформировали во мне непоколебимые правила:
- Принимай решение о своей жизни, опираясь только на личную логику и интуицию.
– Делай добро и бросай его в воду. Ожидание благодарности может привести к разочарованию и потере правильных ориентиров.
- Цени людей, с которыми работаешь - жизнь не любит иерархию в отношениях - она для того слишком непредсказуема. Ты никогда не знаешь, где и кем завтра", - написала Маша.
Напомним, Ефросинина призналась, как статус одного человека повлиял на их отношения
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