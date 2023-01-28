Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова відповіла хейтерам, які знову заговорили про різницю у віці.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український співак, який вчетверте одружився, пов'язавши свою долю з молодою блогеркою Катею Репяховою незважаючи на різницю у 28 років. Після цього Катя народила музикантові первістка – сина Михайла. Варто зазначити, що для Павлика це четверта дитина. Не забуває Віктор і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу вирішила поговорити з українцями.

"Можливо, є питання", - написала Катя.

"Це поки що різниці немає, так здається, але потім...", - написав фанат.

"Погане потім може настати у будь-якої пари. Ми живемо тут і зараз, а не потім", - написала у відповіді Катя.

"Ви виграли суд. Але чи повернула вона вам гроші? Або далі продовжує кривдити вас?", - запитав фанат про колишню дружину Павлика.

"Гроші не повернула. А ображати перестала – це вже добре. Її більше немає в нашому житті жодним чином, тому що квартира більше не в кредиті. Це те, про що я мріяла", – відповіла Репяхова.

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