Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова ответила хейтерам, которые снова заговорили о разнице в возрасте.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который четвертый раз женился, связав свою судьбу с молодой блогеркой Катей Репяховой несмотря на разницу в 28 лет. После этого Катя родила музыканту первенца - сына Михаила. Стоит отметить, что для Павлика это четвертый ребенок. Не забывает Виктор и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз решила поговорить с украинцами.

"Возможно есть вопросы", - написала Катя.

"Это пока разницы нет, так кажется, но потом...", - написал фанат.

"Плохое потом может наступить у любой пары. Мы живем тут и сейчас, а не потом", - написала в ответе Катя.

"Вы выиграли суд. Но вернула ли она вам деньги? Или дальше продолжает обижать вас?", - спросил фанат о бывшей жене Павлика.

"Деньги не вернула. А обижать перестала - это уже хорошо. Ее больше нет в нашей жизни никаким образом, потому что квартира больше не в кредите. Это то, о чем я мечтала", - ответила Репяхова.

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