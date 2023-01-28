Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото з відомим телеведучим Тимуром Мірошниченком, який замінив Микиту Добриніна у шоу "ЖВЛ".
На нових фотографіях Віра та Тимур мило позують на камеру, стоячи десь у лаштунках телеканалу "1+1". Перед камерою співачка з'явилася у симпатичній кольоровій сукні, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка. Мірошниченко при повному параді – на ньому біла футболка та стильний темний піджак у клітку.
У підписі до публікації Кекелія написала: "ЖВЛ @zhvl_official у повному складі повертається! Зустрічайте, my partner @timur.miroshnychenko. Час дуже змінився, ми всі змінилися, зірковий склад, про яких ми будемо говорити, тепер зовсім інший - хлопці і дівчата ЗСУ, волонтери, медики, політики, нові артисти, які стали відкриттям. Все це у нових випусках ЖВЛ. До зустрічі".
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