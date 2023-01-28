Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото с известный телеведущий Тимуром Мирошниченко, который заменил Никиту Добрынина в шоу "ЖВЛ".
На новых фотографиях Вера и Тимур мило позируют на камеру, стоя где-то в закулисье телеканала "1+1". Перед камерой певица появилась в симпатичном цветастом платье, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка. Мирошниченко при полном параде – на нем белая футболка и стильный темный пиджак в клетку.
В подписи к публикации Кекелия написала: "ЖВЛ @zhvl_official в полном составе возвращается! Встречайте, my partner @timur.miroshnychenko. Время очень изменилось, мы все изменились, звездный состав, о которых мы будем говорить, теперь совсем другое – парни и девушки из ВСУ, волонтеры, медики, политики, ставшие открытием новые артисты. Все это в новых выпусках ЖВЛ. До встречи".
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