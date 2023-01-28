Як пише Politeka.net, Микита Добринін – відомий український бізнесмен та телеведучий, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла блогерка Даша Квіткова, з якою він одружився. Після цього у пари з'явився син Михайло. А нещодавно пара заявила, що розлучилася. Після цього Даша вирушила відпочивати із сином на Мальдіви, а цього разу у своєму Інстаграмі показала фігуру в купальнику.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"А вже є коментарі, заздрісних тіток, що ви знову в трусах?";
"Раніше подобалася, а тепер стала не цікава і порожня";
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"Вже дуже худа, ну а так молодець це велика робота над собою";
"а можна як схуднути, не розлучаючись з чоловіком?";
"І це ще раз доводить. Що не краса, не ідеальна фігура не може зберегти сімейні стосунки. Все виходить не в цьому справа";
"Не бачу жіночої краси, дуже кістлява. Чоловікам такі не подобаються".
Нагадаємо, Добриніну, який розлучається з Квітковою, швидко знайшли заміну
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина "Холостяка" Квіткова зацікавила новою появою з Добриніним.
Також Politeka писала, що Квітковій та "Холостяку" Добриніну після розриву передбачили майбутнє