Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен и телеведущий, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила блогерка Даша Квиткова, с которой он в итоге женился. После этого у пары появился сын Михаил. А недавно пара заявила, что развелась. После этого Даша отправилась отдыхать с сыном на Мальдивы, а в этот раз в своем Инстаграм показала фигуру в купальнике.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"А уж есть комментарии, завистливых теток, что вы снова в трусах?";

"Раньше нравилась, а теперь сделалась не интересная и пустая";

"Уж даже очень худая, ну а так молодец это большая работа над собой";

" а можно как то похудеть, не расставаясь с мужчиной?";

"И это еще раз доказывает. Что не красота , не идеальная фигура не может сохранить семейные отношения . Все получается не в этом дело";

"Не вижу женской красоты, очень костлявая. Мужчинам такие не нравятся".

Напомним, Добрынину, который разводится с Квитковой, быстро нашли замену

А еще Politeka сообщала, что экс-жена "Холостяка" Квиткова заинтриговала новым появлением с Добрыниным

Также Politeka писала, что Квитковой и "Холостяку" Добрынину после разрыва предрекли будущее



