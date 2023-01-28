Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен и телеведущий, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила блогерка Даша Квиткова, с которой он в итоге женился. После этого у пары появился сын Михаил. А недавно пара заявила, что развелась. После этого Даша отправилась отдыхать с сыном на Мальдивы, а в этот раз в своем Инстаграм показала фигуру в купальнике.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"А уж есть комментарии, завистливых теток, что вы снова в трусах?";
"Раньше нравилась, а теперь сделалась не интересная и пустая";
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"Уж даже очень худая, ну а так молодец это большая работа над собой";
" а можно как то похудеть, не расставаясь с мужчиной?";
"И это еще раз доказывает. Что не красота , не идеальная фигура не может сохранить семейные отношения . Все получается не в этом дело";
"Не вижу женской красоты, очень костлявая. Мужчинам такие не нравятся".
Напомним, Добрынину, который разводится с Квитковой, быстро нашли замену
А еще Politeka сообщала, что экс-жена "Холостяка" Квиткова заинтриговала новым появлением с Добрыниным
Также Politeka писала, что Квитковой и "Холостяку" Добрынину после разрыва предрекли будущее