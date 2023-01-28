Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ярославський показав, як готує м'ясо, та розповів міф про кров, яка нібито виділяється при правильній прожарці продукту.

"Ви знаєте, що я обожнюю свою професію. Для мене це навіть не робота, а все моє життя. І мені боляче розуміти, що за радянського союзу ми дуже відстали від цивілізованого світу. На початку 90-х років наша кухня для іноземців асоціювалася з котлетою по-київськи та салатом Олів'є. За часи незалежності ми пройшли великий розвиток та процес відродження, дізналися багато нового", - написав Ярославський під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як смачно це виглядає. Я вже мовчу про те, як він подобається";

"Українці швидко навчаються та адаптуються до нового – це наша перевага";

"Ви дуже гарно готуєте їжу".

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