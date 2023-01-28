Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Ярославский показал, как готовит мясо, и рассказал миф о крови, которая якобы выделяется при правильной прожарке продукта.

"Вы знаете, что я обожаю свою профессию. Для меня это даже не работа, а вся моя жизнь. И мне больно понимать, что при советском союзе мы очень отстали от цивилизованного мира. В начале 90-х годов наша кухня для иностранцев ассоциировалась с котлетой по-киевски и салатом Оливье. За время независимости мы прошли большое развитие и процесс возрождения, узнали много нового", - написал Ярославский под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как же вкусно это смотрится. Я уже молчу о том, как он нравится";

"Украинцы быстро учатся и адаптируются к новому – это наше преимущество";

"Вы очень красиво готовите еду".

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