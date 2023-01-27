Телеведуча Маша Єфросиніна оголосили в розшук, у зв'язку з чим знаменитість звернулася до українців.

Як пише Politeka.net , Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де цього разу розповіла, як її оголосили у розшук.

"Машу Єфросинину внесли до російського реєстру терористів і екстремістів. Реєстр опубліковано на самий росфінмоніторинг.

"Друзі, новини бачу. Все бачу, дякую за привітання - їх більше ніж у день народження! Слава Україні", - додала Маша.

Після цього Маша показала дані, які внесли про Машу до своєї бази. Там було зазначено, що Єфросиніна українка, яка народилася у Кримській області у місті Керч.

"Ні, ну які котики. Ну правильно ж усі пишуть, коли хочуть. Керч – Україна", - написала Маша.

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А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна зізналася, як статус однієї людини вплинув на їхні стосунки.

Також Politeka писала, що Єфросиніна відповіла на хейт її інтерв'ю з Квітковою про її розлучення



