Телеведущую Машу Ефросинину объявили в розыск, в связи с чем знаменитость обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, как ее объявили в розыск.

"Машу Ефросинину внесли в российский реестр террористов и экстремистов. Реестр опубликован на самый росфинмониторинга. который и внес в список. Также карточка Ефросининой внесена в базу розыска МВД россии", - звучала новость, которую показала Маша.

"Друзья, новости вижу. Все вижу, спасибо за поздравления - их больше чем в день рождения! Слава Украине", - добавила Маша.

После этого Маша показала данные, которые внесли о Маше в свою базу. Там было отмечено, что Ефросинина украинка, которая родилась в Крымской области в городе Керчь.

"Не, ну какие котики. Ну правильно ж все пишут, когда хотят. Керч - Украина", - написала Маша.

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