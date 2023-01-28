Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео, де показав свій концерт для військових у гарячій точці на фронті Бахмуту.

Зазначимо, напередодні Святослав записав відеозвернення до українців, у якому розповіла про свій візит до Бахмута. Тепер артист показав відео зі свого виступу для військових, яке проходило у підвалі.

У підписі до публікації Вакарчук розповів: "Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті - особливі. Місто, яке ще донедавна було одним з найуспішніших в регіоні - справжня руїна. Та ми боремось сьогодні не лише за будинки. Ми боремось за наших людей і за цінності. Дякую, хлопці і дівчата, з Національної гвардії України, ДФТГ Хартія та усім Силам оборони!".

Українці відразу почали коментувати нову публікацію музиканта:

"До сліз. Дякую вам, Святославе".

"Дякую за те, що підтримуєте хлопців".

"Нехай усі хлопці повертаються додому цілими! Слава Україні!"

"Дякую, що підтримуєте наших Героїв! Величезна Вам повага".

"От хто справжня легенда української музики. І справжня Людина!"

"Хлопцям важко, немає усміхнених. Добре, що ви там поряд з ними, допомагаєте! Перемоги нам".

"Святославе, я Вас безмежно поважаю за те, що Ви робите, а Ваші пісні – назавжди в моєму серці!".

"У Святослава найміцніші горіхи серед усього шоубізу! Це вам не в Польщі скакати! Пишаюсь".

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