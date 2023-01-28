Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с начала войны начал активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, в котором показал свой концерт для военных в горячей точке на фронте Бахмуте.

Отметим, накануне Святослав записал видеообращение к украинцам, в котором рассказала о своем визите в Бахмут. Теперь же артист показал видео со своего выступления для военных, которое проходило в подвале.

В подписи к публикации Вакарчук рассказал: "Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем Силам обороны!".

Украинцы тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта:

"До слез. Спасибо вам, Святослав".

"Спасибо за то, что поддерживаете ребят".

"Пусть все ребята возвращаются домой целыми! Слава Украине!".

"Спасибо, что поддерживаете наших Героев! Огромное Вам уважение".

"Вот кто настоящая легенда украинской музыки. И настоящий Человек!".

"Ребятам тяжело, нет улыбающиеся. Хорошо, что вы там рядом с ними, помогаете! Победы нам".

"Святослав, я Вас безгранично уважаю за то, что Вы делаете, а Ваши песни – навсегда в моем сердце!".

"У Святослава самые крепкие орехи среди всего шоубиза! Это вам не в Польше скакать! Горжусь".

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