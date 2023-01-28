Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу Ектор показав, як виглядав 5 років тому, поділившись новим сторісом у своєму блозі. А після цього показав, як виглядає тепер, вихваляючись фігурою.
"У спорт я пішов, бо я мав зайву вагу. Це не тільки погано виглядало, але ще дуже погано шкодило моєму здоров'ю", - додав Хіменес-Браво.
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"Спочатку було дуже важко. Бо я не бачив швидкого результату і це мене засмучувало", - написав ще в одному пості Ектор.
"Потрібно пам'ятати, швидкого результату ніколи не буває. Щоб досягти мети, потрібно йти маленькими кроками, але йти і не здаватися", - продовжив Хіменес Браво.
"Зараз я у спорті понад 5 років. Моє самопочуття набагато краще, тіло здорове, розум свіжий, енергії через край", - написав Ектор на останньому сторіс.
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