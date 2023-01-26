Эктор Хименес-Браво оказался в объятиях девушки, которая ради него выучила испанский язык.

В Сети появились кадры, снятые на кухне уже четвертого сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы», пишет Politeka.net.

И, судя по всему, в новом сезоне среди плит, столов и блюд будут кипеть настоящие страсти.

Так, одна из участниц призналась, что Эктор Хименес-Браво вдохновил ее на изучение испанского языка. Услышав такое, судья «МастерШеф» даже покраснел.

«Мужчина моей мечты с 2011-го», – говорит героиня нового анонса «МастерШеф.Профессионалы» и признается, что говорила маме, что будет с Эктором обниматься.

И, судя по всему, мечта сбылась. Напомним, четвертый сезон «МастерШеф. Профессионалы» стартует уже 11 февраля.

«Полинка, девочка огонь!», «Поля, мы за тебя болеем, ты самая лучшая! Удачи, верим в тебя», - комментируют украинцы «страстные» кадры с участницей и Эктором.

Добавим, в одном из своих недавних интервью звездный шеф-повар не подтвердил, что не женат, но и опровергать свою репутацию завидного холостяка не стал, ограничившись встречным вопросом: "А кто вам сказал, что я не женат?".

Также ранее Хименес-Браво намекнул, что мог бы стать новым "Холостяком".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт интересной закуски.

Также сообщалось, что Хименес-Браво смутил заявлением о языке и ссорах между украинцами.

Кроме того, Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.