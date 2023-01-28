Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядел до начала занятий спортом, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Эктор показал, как выглядел 5 лет назад, поделившись новым сторис в своем блоге. А после этого показал, как выглядит теперь, хвастаясь фигурой.

"В спорт я пошел, ибо у меня был лишний вес. Это не только плохо выглядело, но еще очень плохо вредило моему здоровью", - добавил Хименес-Браво.

"Сначала было очень тяжело. Ибо я не видел быстрого результата и меня это огорчало", - написал еще в одном посте Эктор.

"Нужно помнить, быстрого результата никогда не бывает. Чтобы достичь цели, нужно идти маленькими шагами, но идти и не сдаваться", - продолжил Хименес-Браво.

"Сейчас я в спорте более 5 лет. Мое самочувствие намного лучше, тело здоровое, ум свежий, энергии через край", - написал Эктор на последнем сторис.

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