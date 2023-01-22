В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво эмоционально поздравил украинцев с Днем Соборности.

"Мы дожили до этого дня и не сдались врагу, и все благодаря воинам ВСУ — я не устану об этом говорить. Сегодня вся Украина снова объединилась, как и сотню лет назад в 1919. Нас не остановили ни враги, ни тяжелые времена, ни экономический кризис", - пишет звезда "Мастер Шеф".

При этом шеф-повар сделал сомнительно заявление по поводу языкового вопроса, якобы он не ко времени, а также о ссорах между украинцами.

"Вопрос языка, «а где вы были все 8(9) лет», трудоустройство, волонтерство и соревнование за звание города-героя — все это не ко времени. Ко времени — единство, целеустремленность, взаимопомощь и национальное сопротивление. Наши междоусобицы, ссоры и дебаты только на руку врагу, который только и мечтает о том, чтобы разделить и сломать нас изнутри нашими же руками. Не ведитесь на такие провокации и не ищите врагов среди своих 🙏 Украинцы всегда будут свободны в душе, в голове и в своем выборе, будь то язык, религия или место пребывания. Давайте уважать выбор и мнение друг друга, потому что в такой праздничный день мы должны объединиться, а не ссориться. С праздником всех и мирного нам неба! Слава Украине!", - призвал Эктор.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.