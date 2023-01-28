Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Кравець і про Інстаграм, де цього разу розповіла, куди пропадала.
"На початку року я попливла...
Зрозуміла це не відразу, спочатку послалася на втому, але згодом стало очевидним – я не витримую, не можу впоратися з собою, щодня все глибше звалююсь у безодню розпачу та втрати всіх смислів. Цей стан очікувано впливав на стосунки в сім'ї, атмосферу в будинку та взагалі на все…
І тоді я вперше задумалася про втечу. Вперше у житті вирішила поїхати з дому без приводу. Сама. Туди, куди хочу, а не туди, куди треба чи хоче сім'я. Мені хотілося усамітнення, мовчання та тиші, хоча б відносної… Хотілося сховатися десь від усього світу і випасти з усіх його регістрів, провалля з радарів», - написала зірка.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Це моя мрія;) зважитися просто побути із собою;)";
"Дякую за це повідомлення… Так хочеться бігти в таку подорож…";
"Мені здається, це мрія багатьох жінок, зробити втечу до себе. Я теж це відчуваю зараз, гостру необхідність побути одному і почути себе, тому що здається провалилася і загубилася у буденності. Дуже вдячна, що поділилися".
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А ще Politeka повідомляла, що Кравець із "Квартал 95" у новому амплуа запросила українців разом зустрічати Новий рік.
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