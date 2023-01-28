Телеведущая Елена Кравец из "Квартал 95" после исчезновения объявилась и рассказала, куда пропадала.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кравец и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, куда пропадала.

"В начале года я поплыла…

Поняла это не сразу, сначала сослалась на усталость, но со временем стало очевидным – я не выдерживаю, не могу справиться с собой, каждый день все глубже сваливаюсь в бездну отчаяния и потери всех смыслов. Это состояние ожидаемо влияло на отношения в семье, атмосферу в доме и вообще на все…

И тогда я впервые задумалась о бегстве. Впервые в жизни решила уехать из дома без повода. Сама. Туда, куда хочу, а не туда, куда надо или хочет семья. Мне хотелось уединения, молчания и тишины, хотя бы относительной… Хотелось спрятаться где-нибудь от всего мира и выпасть из всех его регистров, пропасть с радаров", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это моя мечта;) решиться просто побыть с собой;)";

"Спасибо за это сообщение… Так хочется бежать в такое путешествие…";

"Мне кажется, это мечта многих женщин, сделать бегство к себе. Я тоже это чувствую сейчас, острую необходимость побыть одному и услышать себя, потому что кажется провалилась и потерялась в обыденности. Очень благодарна, что поделились".

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