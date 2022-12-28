Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Елена дала интервью Маше Ефросининой. Телеведущая поделилась самыми трепетными кадрами с Кравец в своем Инстаграм.

"Это интервью с Еленой Кравец также вызвало вашу любовь, как и прошлогоднее! Я собрала все цитаты Елены, которые больше всего задели вас и которые вы упорно распространяли!

Соглашаюсь с каждым словом этой очень глубокой и интересной девушки, моей подруги", - написала Маша.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Оно так круто, что я хочу стереть себе память, чтобы посмотреть его еще раз!";

"какие слова, в самое сердечко! Когда в мае возвращалась в Харьков, готова была землю целовать, жить захотелось, хотя бахало каждый день. Я понимаю, что у меня ребенок, и я за него ответственный, но дома в Харькове мне лучше, я чувствую себя легче";

"прекрасный разговор!!! Во многих тезисах я просто вижу себя, как человек, как мама, как украинка! Смотря интервью почувствовала не единичность в некоторых вопросах! Желаю нам победы!".

Напомним, Кравец из "Квартал 95" разоткровенничалась об отношениях с Ефросининой

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина после беседы с Кравец из "Квартал 95" вызвала бурную реакцию

Также Politeka писала, что Кравец просят вернуться в Квартал 95, выяснилась причина исчезновения



