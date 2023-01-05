«А где же Елена Кравец?», «А где же Елена, выехала?», - спрашивали зрители в соцсетях.

Нет, Елена Кравец остается в Украине.

Однако из-за проблем со здоровьем звезда «Квартала» действительно была вынуждена на время уйти со сцены.

В недавнем интервью Маше Ефросининой звезда Студии «Квартал 95» напомнила, что у нее крапивница. Последнее время болезнь начала прогрессировать, поэтому Кравец было некомфортно находиться в кадре.

"Я взяла паузу, но пока не знаю, на какой срок. Мне было очень приятно, что все меня поняли. Они знают меня уже много лет и видели, что со мной происходит", - рассказала Кравец о реакции коллег.

Напомним, недавно Елена Кравец стала ведущей шоу на телеканале Дом «Тихий вечер с Еленой Кравец».

Год назад Елена впервые призналась, что борется с болезнью.

"Три года назад неоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно на что – на какое-то эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю на какое", – рассказывала актриса.

Как оказалось, у любимицы публики крапивница.

«И вот уже третий год она со мной. И это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку. Она помнит обо мне, а я о ней. Не даем друг другу о себе забыть», - говорила Кравец.

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

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