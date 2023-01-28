Як пише Politeka.net , Михайло Кацурін - відомий український ресторатор, який розлучився з дружиною і пішов до Нади Дорофєєвої незважаючи на дружбу з Володимиром Дантесом. При цьому Міша має двох дітей від колишньої дружини - Олександра та Івана. А цього разу Кацурін показав дочку, якій виповнилося 7 років.
"Саші вчора виповнилося 7.
Пам'ятаю з дитинства, як бабуся Галя на урочистих подіях постійно бажала всім здоров'я і щоб не було війни.
Ці побажання здавалися недоречними і дратували своєю принциповою однотипністю (особливо коли адресувалися дітям).
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Тоді я думав, мовляв, бабуся трохи занудна і розсіяна – ну яке здоров'я, я ж майже безсмертний, яка війна – скейтборд-графіті-mtv, але зараз стало очевидно, що їй просто були знайомі справжні болі та горе і знала, де справді важливе а де не дуже.
Власне, моя черга – я бажаю своїм та вашим дітям здоров'я, перемоги і щоб більше ніколи не було війни”, - написала Мишко.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А мене дивувала бабусина запасливість. Борошно та цукор – мішками, хліб ніколи не викидати, крихти дбайливо збирати… Бабуся пережила війну та голод. Згадала її під час важких днів у Києві у березні. Вашій дочці – дитинства без підвалів та ракет";
"І моя бабуся так завжди говорила, головне, щоб не було голоду та війни. Мене це нервувало. Тепер розумію".
Нагадаємо, екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва показала, як Дантес ладнає з дітьми
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва показала, як Кацурін допомагає їй створювати пісні та засвітила їхній домашній інтер'єр.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, на чиєму боці в ситуації Дорофєєвої, Дантеса та Кацуріних