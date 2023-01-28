Как пишет Politeka.net, Миша Кацурин - известный украинский ресторатор, который развелся с женой и ушел к Наде Дорофеевой несмотря на дружбу с Владимиром Дантесом. При этом у Миши есть двое детей от бывшей жены - Александра и Иван. А в этот раз Кацурин показал дочь, которой исполнилось 7 лет.

"Саше вчера исполнилось 7.

Помню с детства, как бабушка Галя на торжественных событиях постоянно желала всем «здоровья» и «чтобы не было войны».

Пожелания эти казались неуместными и раздражали своей принципиальной однотипностью (особенно когда адресовались детям).

Тогда я думал, мол, бабушка немного занудная и рассеянная - ну какое здоровье, я же почти бессмертный, какая война - скейтборд-граффити-mtv, но сейчас стало очевидно, что ей просто были знакомы настоящие боли и горе и знала, где действительно важное, а где не очень.

Собственно, моя очередь – я желаю своим и вашим детям здоровья, победы и чтобы больше никогда не было войны", - написала Миша.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А меня удивляла бабушкина запасливость. Мука и сахар – мешками, хлеб никогда не выбрасывать, крошки бережно собирать… Бабушка пережила войну и голод. Вспомнила ее во время тяжелых дней в Киеве в марте. Вашей дочери - детства без подвалов и ракет";

"И моя бабушка так всегда говорила, главное, чтобы не было голода и войны. Меня это нервничало. Теперь понимаю".

Напомним, экс-жена нового бойфренда Дорофеевой показала, как Дантес ладит с детьми

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева показала, как Кацурин помогает ей создавать песни и засветила их домашний интерьер

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина призналась, на чьей стороне в ситуации Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных



