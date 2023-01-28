Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами, а цього разу зацікавила українців.
"Доброго ранку. Сьогодні важливий день", - написала Оля, показуючи себе перед дзеркалом.
"Що за важливий день, як думаєте?", - Запитала Мартиновська на другому сторіс.
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Після цього Оля похвалилася ніжками, показуючи їх в обряді перед дзеркалом.
"А показати хотіла ноги, нарешті мені подобається. Підтягнуті і без чортового целюліту. Спорт. Масаж. Їжа", - похвалилася зірка своїм успіхом.
"Прокидалася щодня о 6-й ура, щоб о 7-й бути на місці. 3 рази спорт, 3 рази масаж. Результат за один місяць", - продовжила розповідати шеф-кухар, як боролася зі своїми ногами.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповіла про проблеми в особистому житті
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" похвалилася українською гордістю в особливий день
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" наочно показала, як набула целюліту.