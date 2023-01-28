Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как ей удалось избавиться от целлюлита, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами, а в этот раз заинтриговала украинцев.

"Доброе утро. Сегодня важный день", - написала Оля, показывая себя перед зеркалом.

"Что за важный день, как думаете?", - спросила Мартыновская на втором сторис.

После этого Оля похвасталась ножками, показывая их в обтягивающем наряде перед зеркалом.

"А показать хотела ноги, наконец-то мне нравится. Подтянутые и без чертового целлюлита. Спорт. Массаж. Еда", - похвасталась звезда своим успехом.

"Просыпалась каждый день в 6 ура, чтобы в 7 быть на месте. 3 раза спорт, 3 раза массаж. Результат за один месяц", - продолжила рассказывать шеф-повар, как боролась со своими ногами.

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