Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який останнім часом судив проект "Танці зі зірками". А після повномасштабного вторгнення Влад забрав дитину з дружиною та поїхав до США. При цьому знаменитість заявив, що йому вдалося законно перетнути кордон. Але це викликало сумніви у його колеги Євгена Кота, який зазначив, що військовий стан та заборона на виїзд запровадилася практично одразу після початку атаки росіян.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де цього разу розповів, як допомагає українським військовим із США.

Один із фанатів вирішив запитати у Влада, чому він у такому разі заблокував теле- та радіоведучого Славу Дьоміна: "То чому Дьоміна заблокували? Та ще й його сина. А прямі ефіри танців на марафоні мені сподобалися!".

Влад написав відповідь на коментар: "А хто це?"

Варто зазначити, що Слава Дьомін у танцюриста брав улітку інтерв'ю, де той і розповів, як виїхав із України і що планує залишатися у США.

А інший українець подякував Владі, що допомагає 46-й бригаді: "Дякую Вам Влад від щирого серця, за допомогу нашим хлопцям із 46 ДШВ. Син мій там служить. (Ми із Запоріжжя)".

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками", який втік у США, показала, чим дітей годують у школі.

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