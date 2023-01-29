Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, который в последнее время судил проект "Танці з зірками". А после полномасштабного вторжения Влад забрал ребенка с женой и уехал в США. При этом знаменитость заявил, что ему удалось законно пересечь границу. Но это вызвало сомнения у его коллеги Евгения Кота, который отметил, что военное положение и запрет на выезд ввелся практически сразу после начала атаки россиян.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где в этот раз рассказал, как помогает украинским военным из США.

Один из фанатов решил спросить у Влада, почему он в таком случае заблокировал теле- и радиоведущего Славу Демина: "То почему Демина заблокировали? Да еще и его сына. А прямые эфиры танцев на марафоне мне понравились!".

Влад написал ответ на комментарий: "А кто это?".

Стоит отметить, что Слава Демин у танцора брал летом интервью, где тот и рассказал, как выехал из Украины и что планирует оставаться в США.

А другой украинец поблагодарил Влада, что помогает 46-й бригаде: "Спасибо Вам Влад от всего сердца, за помощь нашим ребятам из 46 ДШВ. Сын мой там служит. (мы из Запорожья)".

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