Як пише Politeka.net , Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". А нещодавно стало відомо, що знаменитість розлучився із дружиною Тіною Антоненкою. Після цього артист зазначав, що готовий спробувати себе на шоу "Холостяк". Але вже після цього актор показав свою нову кохану – рестараторку Світлану Готочкіну. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу поділився зухвало у вишиванці.
"Ua", - лаконічно підписав фотографії зірка у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Неймовірно";
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"Тарас, не морщ лоб";
"Дуже красиві фото";
"Містер харизма";
"Дуже хороше вбрання! Вам, личить!";
"вже втретє заходжу подивитися";
"Так виглядає справжній український чоловік. Мужній, харизматичний, кремінь";
"Дуже гарний одяг та цікава прикраса";
"Як личить вам це вбрання! Дуже яскраві фотографії!".
Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав нову кохану і викликав ревнощі у друга-актора
А ще Politeka повідомляла, що Тарас Цимбалюк із "Фортечної" зробив різку заяву про "дружбу народів"
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