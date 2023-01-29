Як пише Politeka.net , Тарас Цимбалюк - відомий український актор, який став зіркою серіалу "Кріпосна". А нещодавно стало відомо, що знаменитість розлучився із дружиною Тіною Антоненкою. Після цього артист зазначав, що готовий спробувати себе на шоу "Холостяк". Але вже після цього актор показав свою нову кохану – рестараторку Світлану Готочкіну. Не забуває Тарас і про Інстаграм, де цього разу поділився зухвало у вишиванці.

"Ua", - лаконічно підписав фотографії зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно";

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"Тарас, не морщ лоб";

"Дуже красиві фото";

"Містер харизма";

"Дуже хороше вбрання! Вам, личить!";

"вже втретє заходжу подивитися";

"Так виглядає справжній український чоловік. Мужній, харизматичний, кремінь";

"Дуже гарний одяг та цікава прикраса";

"Як личить вам це вбрання! Дуже яскраві фотографії!".

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав нову кохану і викликав ревнощі у друга-актора

А ще Politeka повідомляла, що Тарас Цимбалюк із "Фортечної" зробив різку заяву про "дружбу народів"

Також Politeka писала , що двічі розлучений Тарас Цимбалюк із "Фортечної" здивував новою заявою