Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". А недавно стало известно, что знаменитость развелся с женой Тиной Антоненко. После этого артист отмечал, что готов себя попробовать на шоу "Холостяк". Но уже после этого актер показал свою новую возлюбленную - рестараторку Светлану Готочкину. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз поделился дерзким образом в вышиванке.

"Ua", - лаконично подписал фотографии звезда в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно";

"Тарас, не морщи лоб";

"Очень красивые фото";

"Мистер харизма";

"Очень хороший наряд! Вам, подобает!";

"уже третий раз захожу посмотреть";

"Так выглядит настоящий украинский мужчина. Мужественный, харизматичный, кремень";

"Очень красивая одежда и интересное украшение";

"Как подобает вам этот наряд! Очень колоритные фотографии!".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" показал новую возлюбленную и вызвал ревность у друга-актера

А еще Politeka сообщала, что Тарас Цымбалюк из "Крепостной" сделал резкое заявление о "дружбе народов"

Также Politeka писала, что дважды разведенный Тарас Цымбалюк из "Крепостной" удивил новым заявлением



