Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой сериала "Крепостная". А недавно стало известно, что знаменитость развелся с женой Тиной Антоненко. После этого артист отмечал, что готов себя попробовать на шоу "Холостяк". Но уже после этого актер показал свою новую возлюбленную - рестараторку Светлану Готочкину. Не забывает Тарас и об Инстаграм, где в этот раз поделился дерзким образом в вышиванке.
"Ua", - лаконично подписал фотографии звезда в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Невероятно";
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Украинка пожаловалась на бесчеловечные условия жизни в польском хостеле, фото: "У владельца почти миллион в месяц"
Температурные качели и снегопады: февраль напоследок удивит украинцев, появился прогноз
Украинцам раздадут по 3300 гривен: кто может рассчитывать на денежную помощь
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Тарас, не морщи лоб";
"Очень красивые фото";
"Мистер харизма";
"Очень хороший наряд! Вам, подобает!";
"уже третий раз захожу посмотреть";
"Так выглядит настоящий украинский мужчина. Мужественный, харизматичный, кремень";
"Очень красивая одежда и интересное украшение";
"Как подобает вам этот наряд! Очень колоритные фотографии!".
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" показал новую возлюбленную и вызвал ревность у друга-актера
А еще Politeka сообщала, что Тарас Цымбалюк из "Крепостной" сделал резкое заявление о "дружбе народов"
Также Politeka писала, что дважды разведенный Тарас Цымбалюк из "Крепостной" удивил новым заявлением