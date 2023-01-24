Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами с новой возлюбленной Светланой Готочкиной.

Как видно, на новых фотографиях Тарас и его девушка запечатлены в уютной комнате, он умостился на кожаном диване, пока она вертится вокруг него. Перед камерой актер появился с голым торсом, на нем одни только темные штаны. Светлана при этом позирует на фото в джинсах и серой водолазке, которая подчеркнула стройную фигуру.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Двое". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актера. К слову, одним из первых комментарий оставил друг Тараса – актер Алексей Суровцев, который "ревниво" написал: "Вот ты выложил этот пост! А ты обо мне подумал?".

"Класс!".

"Такие взгляды… бесценные".

"Замечательно".

"Тарас, ты крутой. Я сравниваю тебя с Богданом Ступкой. У тебя есть отличное будущее. Я верю в тебя!".

"Я очень извиняюсь, а кто эта девушка?".

"Тебя не узнать с такого ракурса".

"Молодые, красивые, счастливые".

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