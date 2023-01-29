Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яку продюсував Потап. Також артистка була ведучою у шоу "Орел і Решка", але на екрани так і не встиг вийти другий сезон проекту з Андраде, адже розпочалося повномасштабне вторгнення росіян. Мішель одразу вийшла на акції підтримки Україну в Португалії, де перебувала на той момент. Не забуває Андраде і про ТікТок, де цього разу показала, як підбирала образ, поділившись на нове відео.

"Як вам???", - запитала Мішель під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно красива дівчина з чарівною посмішкою";

"Переглядаю "Орел і Решку" щодня і тільки з твоєю участю";

"Мішель, а щось ти в мої рекомендації залетіла";

"Відсилання на Венздей?";

"Так само одягаюся, чомусь недоумком називають";

"Мені подобається, я схвалюю";

"Красивее дівчат ще бачив";

"Ти зніматимешся в "Орел і Решка"?"

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Також Politeka писала, що Мішель Андраде відверто розповіла про зміни та важкі випробування у житті



