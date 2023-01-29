Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсировал Потап. Также артистка была ведущей в шоу "Орел и Решка", но на экраны так и не успел выйти второй сезон проекта с Андраде, ведь началось полномасштабное вторжение россиян. Мишель сразу же вышла на акции поддержки Украину в Португалии, где находилась на тот момент. Не забывает Андраде и о ТикТок, где в этот раз показала, как подбирала образ, поделившись новым видео.
"Как вам???", - - спросила Мишель под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Просматриваю "Орел и Решку" каждый день и только с твоим участием";
"Мишель, а что-то ты в мои рекомендации залетела";
"Отсылка на Венздей?";
"Так же одеваюсь, почему-то придурком называют";
"Мне нравится, я одобряю";
"Красивее девушек еще не видел";
"Ты будешь сниматься в "Орел и Решка"?.
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