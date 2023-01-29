Як пише Politeka.net, Віра Кекелія - відома українська співачка, яка є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Зірка одружена з учасником шоу "Голос країни" Романом Дудою. У пари 2020 року з'явився перший син, якого назвали Іван, а ось минулого року з'явився другий син. При цьому зіркова пара вирішила не повідомляти, як його назвали. Не забуває Кекелія і про Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією з молодшою дитиною.
"Фото та стиль Марта Адамчук.
Дівчата привіт. Багато хто з вас мені написав, що в новій пісні чи мала право ти/ми порушили дуже важливу і складну тему", - написала Кекелія під фотографією.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Боже, що за краса";
"Як гарно. Ви з Мартою як завжди на висоті";
"Хороша, суперечки немає, обожнюю вашу жіночність";
"Шкода, що нічого не видно";
"Дуже добре приймати дивитися";
"Віра, які чудові фото".
Нагадаємо, Кекелія з "Жіночого кварталу" показала свого нового партнера.
А ще Politeka повідомляла, що Кекелія з "Жіночого кварталу" приміряла образ Мерилін Монро.
Також Politeka писала, що Кекелія із "Жіночого кварталу" загнала в кут питанням до українців