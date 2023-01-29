Як пише Politeka.net, Віра Кекелія - ​​відома українська співачка, яка є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Зірка одружена з учасником шоу "Голос країни" Романом Дудою. У пари 2020 року з'явився перший син, якого назвали Іван, а ось минулого року з'явився другий син. При цьому зіркова пара вирішила не повідомляти, як його назвали. Не забуває Кекелія і про Інстаграм, де цього разу поділилася фотографією з молодшою ​​дитиною.

"Фото та стиль Марта Адамчук.

Дівчата привіт. Багато хто з вас мені написав, що в новій пісні чи мала право ти/ми порушили дуже важливу і складну тему", - написала Кекелія під фотографією.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Боже, що за краса";

"Як гарно. Ви з Мартою як завжди на висоті";

"Хороша, суперечки немає, обожнюю вашу жіночність";

"Шкода, що нічого не видно";

"Дуже добре приймати дивитися";

"Віра, які чудові фото".

Нагадаємо, Кекелія з "Жіночого кварталу" показала свого нового партнера.

А ще Politeka повідомляла, що Кекелія з "Жіночого кварталу" приміряла образ Мерилін Монро.

Також Politeka писала, що Кекелія із "Жіночого кварталу" загнала в кут питанням до українців



