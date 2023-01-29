Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая является одной из четверых певиц "Женского квартала". Звезда замужем за участником шоу "Голос країни" Романом Дудой. У пары в 2020 году появился первый сын, которого назвали Иван, а вот в прошлом году появился второй сын. При этом звездная пара решила не сообщать, как назвали его. Не забывает Кекелия и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией с младшим ребенком.
"Фото и стиль Марта Адамчук.
Девушки, привет. Многие из вас мне написали, что в новой песне имела ли право ты/мы подняли очень важную и сложную тему", - написала Кекелия под фотографией.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Боже, что за красота";
"Как красиво. Вы с Мартой как всегда на высоте";
"Хорошая, спора нет, обожаю вашу женственность";
"Жаль, что ничего не видно";
"Очень хорошо приемно смотреть";
"Вера, какие прекрасные фото".
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