Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая является одной из четверых певиц "Женского квартала". Звезда замужем за участником шоу "Голос країни" Романом Дудой. У пары в 2020 году появился первый сын, которого назвали Иван, а вот в прошлом году появился второй сын. При этом звездная пара решила не сообщать, как назвали его. Не забывает Кекелия и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией с младшим ребенком.

"Фото и стиль Марта Адамчук.

Девушки, привет. Многие из вас мне написали, что в новой песне имела ли право ты/мы подняли очень важную и сложную тему", - написала Кекелия под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, что за красота";

"Как красиво. Вы с Мартой как всегда на высоте";

"Хорошая, спора нет, обожаю вашу женственность";

"Жаль, что ничего не видно";

"Очень хорошо приемно смотреть";

"Вера, какие прекрасные фото".

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