Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео, на котором чувственно исполняет дуэтную песню о войне и украинских городах.

В ролике Вера запечатлена на сцене "Квартал 95", она в дуэте с Мишей Крупиным исполняет трогательную песню о пострадавших от войны украинских городах. Судя по кадрам, зрители в зале растрогались до слез, слушая эту композицию, как и люди в соцсети, которые оставили свои комментарии.

Сама Кекелия в подписи к публикации написала: "Мы еще споем в каждом городе. Спасибо @mishakrupin1 за эту песню, и за такой случай спеть ее вместе с тобой, думая о нашем родном Харькове".

"Только украинская певица грузинского происхождения с чистым сердцем душой и безупречным голосом может так спеть. Это невероятно. Шикарный голос", "Крутяк, до слез. И реп шикарный", "Хорошая песня, хорошая Вера и красивый Харьков", "Очень красиво", "Мурашки по телу", "И в нашем городе!", "Обожаю этот голос! Всегда проникает в самую душу А сейчас звучит особенно пронзительно, когда ты не дома, а твой дом под огнем. Болит", "Все это сейчас чувствуют все украинцы!", "Как же красиво".

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