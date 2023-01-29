Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе та розповіла про свої нові стосунки, поділившись із фанатами.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстра спорту України. Зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Холостяк", де був головним героєм Макс Михайлюк. Ульяновій вдалося перемогти на проекті, але відносини побудувати пара не змогла. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм, а цього разу гімнастка вирішила поговорити з фанатами.

"Поспілкуємось небагато?)", - запитала Даша в українців.

"Як давно ви у стосунках? Дякую", - написала Ульянова у відповіді.

"Вже давненько. Вибачте, але ну ніяк не хочу про це тут говорити. Завжди безліч запитань про особисте, але мені здається, я ніколи не наважусь щось розповідати про це. Вже розповідала", - написала Даша у відповіді.

"Вас запрошують взяти участь ще в якихось проектах?" - запитав ще один фанат.

"Так, запрошували разів зо три, але це було ще до початку вторгнення", - відповіла Даша.

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