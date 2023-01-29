Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя и рассказала о своих новых отношениях, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая имеет звание Мастера спорта Украины. Звезда решила попробовала свои силы на шоу "Холостяк", где был главным героем Макс Михайлюк. Ульяновой удалось победить на проекте, но вот отношения построить пара не смогла. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, а в этот раз гимнастка решила поболтать с фанатами.

"Пообщаемся немного?)", - спросила Даша у украинцев.

"Как давно вы в отношениях? Спасибо", - написала Ульянова в ответе.

"Уже давненько. Извините, но ну никак не хочу об этом тут говорить. Всегда множество вопросов о личном, но мне кажется, я никогда не осмелюсь что-то рассказывать об этом. Уже нарассказывалась", - написала Даша в ответе.

"Вас приглашают взять участие еще в каких-то проектах?", - спросил еще один фанат.

"Да, приглашали раза три, но это было еще до начала вторжения", - ответила Даша.

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