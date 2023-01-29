"Холостячка" Злата Огневич розповіла про зміни в українській музиці після порції критики від Олі Полякової та Маші Єфросініної.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно виступала перед українськими захисниками. А нещодавно Оля Полякова та Маша Єфросиніна розкритикували не названу співачку, маючи на увазі Злату Огнєвіч.

"Є така співачка, коли нас з тобою цькували, дуже класно з цієї теми хайповала. Вона сказала щось на кшталт того, що ми поїхали", - сказала Єфросиніна, але не назвала ім'я Злати. Також зірка зазначала, що музика у неназваної співачки гівно.

А тепер Злата Огневич вирішила у своєму блозі вирішила поговорити про українську музику.

"Музика завжди транслює настрої суспільства. Мені подобається, що транслює українська музика зараз. З'явилося багато глибини, змісту, такої справжності. Навіть розважальний контент несе зміст. Я не знаю, чи це надовго… Хочеться, щоб усе розвивалося, щоб надовго. Я не говорю "назавжди", адже вічного не існує.

Ви помітили ці зміни? Або хочете повернуся до лінії "як усе було раніше"? - написала Злата.

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