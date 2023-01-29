"Холостячка" Злата Огневич рассказала об изменениях в украинской музыке после порции критики от Оли Поляковой и Маши Ефросининой.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно выступала перед украинскими защитниками. А недавно Оля Полякова и Маша Ефросинина раскритиковали не названную певицу, имея в виду Злату Огневич.

"Есть такая певица, когда нас с тобой травили, очень классно по этой теме хайповала. Она сказала что-то вроде того, что мы уехали", - сказала Ефросинина, но не назвала имя Златы. Также звезда отмечала, что музыка у неназванной певицы говно.

А теперь Злата Огневич решила в своем блоге решила поговорить об украинской музыке.

"Музыка всегда транслирует настроения общества. Мне нравится, что транслирует украинская музыка сейчас. Появилось много глубины, содержания, такой подлинности. Даже развлекательный контент несет содержание. Я не знаю, надолго ли это… Хочется, чтобы все развивалось, чтобы надолго. Я не говорю "навсегда", ведь вечного не существует.

Вы заметили эти изменения? Или хотите вернусь к линии "как все было раньше"?", - написала Злата.

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