Популярная украинская певица Злата Огневич похвалилась образом в черном-платье вышиванке с вышитым узором от Foberini. В таком образе она посетила довольно важное мероприятие.
«Независимость всегда была национальным кредо украинцев. С Днем Соборности Украины 🇺🇦🕊️ #Украина #ДеньСоборности #традиции #Ukraine #Glory» - написала Злата под кадрами, впечатляя свежим и изящным образом.
В сети также поделились своим мнением:
«Красота; Красотка; Невероятная; С праздником красавица наша, наша родная, люблю вас ❤️Вы Лучшая прям как наша страна;
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Хорошая, как всегда; Настоящая украинская современная деятельница а не ефросинья с подляковой; Все будет Украина💙; Какая ты классная и красивая… 💛; Злата ты самая лучшая в мире девушка».
Напомним, тогда, после внезапных выступлений Поляковой перед военными Злата написала:
"Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти пол года за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм".
За эту цитату Ефосинина и Полякова вцепились на своем шоу:
«Есть такая певица, когда нас с тобой травили, очень классно по этой теме хайповала. Она сказала что-то вроде того, что мы уехали...» - начала Ефросинина. Прямо имен они с Поляковой не называли намеренно.
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.
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